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С 1 августа будет повышена пенсия работающим пенсионерам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ближайший срок индексации выплаты она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — рассказала Бессараб.