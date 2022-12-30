Руководитель СУ СКР СО Марат Галиханов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

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В преддверии новогодних праздников руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Марат Галиханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Руководителю следственного управления досталось письмо 13-летнего мальчика – Вадима, мечтающего о полете на вертолете.

Начальник Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил в городе Самаре (далее – ЦСК ВВС) – филиала ФАУ МО РФ ЦСКА, заслуженный тренер России, боевой летчик - Храменков Алексей Анатольевич, с радостью согласился помочь следственному управлению исполнить мечту подростка.

13 декабря 2022 года Вадим вместе со своими родителями приехали на аэродром «Кряж» ЦСК ВВС. Аэродром является основным местом выполнения полетов авиации Аэроклуба, где в настоящее время базируются 4 вертолета Ми-8МТ (МТВ), 10 вертолетов Ми-2. Также аэродром предназначен для обеспечения перелетов транспортных самолетов и вертолетов.

В аэроклубе осуществляется полный цикл подготовки спортсменов-парашютистов – от новичков до спортсменов высшей квалификации, включая специалистов парашютно-десантной и поисково-спасательной службы ВВС. Регулярно проводится подготовка сборной команды ЦСК по парашютному спорту.

Общая площадь аэродрома «Кряж» – 274 гектара.

Перед полетом Алексей Храменков провел для Вадима экскурсию по музею Аэроклуба, рассказал о том, что Аэроклуб готовит спортсменов вертолетного, самолетного и парашютного спорта. Начальник ЦСКА ВВС города Самары акцентировал внимание на том, что летчики клуба – выдающиеся и самые лучшие спортсмены в мире, заслуженные мастера спорта, абсолютные и многократные чемпионы мира по вертолетному спорту. Отдельное внимание было уделено боевым летчикам Аэроклуба.

После экскурсии было исполнено желание Вадима – полет на вертолете, который выполнял боевой летчик - Цирюльник Павел Владимирович – участник боевых действий, награжден орденом Красной звезды. Полет был осуществлен с аэродрома «Кряж» на вертолете МИ-8, с высоты можно было рассмотреть весь город, с замерзшими реками и заснеженными полями.

Вадим получил очень много положительных эмоций, был рад предоставленной ему возможностью полета в кабине пилотов.

После полета руководитель следственного управления Марат Галиханов поздравил Вадима с Новым годом и пожелал осуществления желаний в следующем году.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО