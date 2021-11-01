Ростислав Хугаев: ни один сознательный гражданин не должен пропустить перепись

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В России уже третью неделю проходит всеобщая перепись населения. Впервые жители Самарской могут поучаствовать в ней онлайн, воспользовавшись сайтом "Госуслуги". Традиционная перепись продлится до 14 ноября, через "Госуслуги" принять в ней участие можно до 8 ноября.

Председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев объяснил, почему перепись так важна для государства и отметил, что ни один сознательный гражданин не должен ее пропустить.

По мнению Хугаева, данные переписи очень необходимы. В частности, они позволяют спрогнозировать, когда и сколько людей будет выходить на пенсию, чтобы своевременно сформировать бюджет Пенсионного фонда России.

Ростислав Хугаев заявил:

"Скоро мы не только узнаем, сколько людей проживает в нашей стране, но и специалисты смогут сделать более точный прогноз экономического развития России. Сможем узнать, сколько у нас трудоспособного населения и поставить новые цели и задачи. Зная точные данные, составлять грядущие планы всегда легче. Сведения о количестве людей позволяют более внимательно реализовывать социальные программы, направленные на поддержку многодетных семей, что позволит вовремя планировать строительство новых поликлиник, детских садов и школ".

"Я далеко не первый раз принял участие в переписи, ко мне приходил переписчик, и я ему сказал необходимые данные", - отметил Ростислав Хугаев.

Жителям региона он советует поступить так же. Тем более, по словам председателя общественной организации "Союз народов Самарской области", в настоящее время сделать это просто. Можно, не дожидаясь визита переписчика, самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги" и подробно рассказать о себе:

"Перепись и выборы - это важнейшие мероприятия для нашей страны. Здесь во многом решается, как будем жить дальше. Практически все представители "Союза народов Самарской области" активно участвуют в ней. Мы обсуждали проведение переписи на нашем заседании, все подошли к этому вопросу ответственно. Я очень благодарен своим коллегам за это. Ведь надо тоже знать, какие нации проживают на территории РФ, сколько их. Благодаря этому, например, могут быть открыты новые национальные школы".

Фото: ГК Амонд/СОВА