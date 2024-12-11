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Россияне стали на 28% чаще покупать продукты из цельного зерна

11 декабря 2024 13:00
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Россияне стали на 28% чаще покупать продукты из цельного зерна

Осенью и зимой организм нуждается в более сытной пище, чтобы поддерживать уровень энергии в холодное время года. Продукты из цельного зерна — хорошие источники сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на такие изделия. А врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина рассказала об их пользе и положительном влиянии на организм.

Аналитики Купера выяснили, что в этом году жители страны на 28% чаще стали покупать цельнозерновые продукты по сравнению с 2023 годом. Лидером в категории стал хлеб. Его заказывают в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. На втором месте — хлебцы (49%), на третьем — лаваш (46%). Среди других видов цельнозернового хлеба россияне предпочитают изделия с семенами подсолнечника и льна, с цикорием и отрубями.

Россияне отдают предпочтение также и полезным крупам. Так, этой осенью приобрели на 32% больше овсяных хлопьев, чем в аналогичном периоде прошлого года. Почти на столько же (30%) выросло количество заказов булгура. Кроме того, за последний год среди жителей страны выросла популярность таких круп, как ячмень и киноа. 

Также вырос спрос на муку из цельного зерна. Этой осенью россияне на 17% больше покупают ржаную и рисовую (15%).

Врач СберЗдоровья подчеркивает, что регулярное потребление продуктов этой группы способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, а также поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Также продукты из цельных зерен содержат больше клетчатки по сравнению с теми, что произведены из обработанных. Клетчатка, в свою очередь, помогает улучшить пищеварение, способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Пищевые волокна и другие питательные вещества, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, могут помочь и в контроле веса, так как они создают чувство сытости на более длительное время.

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