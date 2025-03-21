Россияне стали больше тратить денег на спорт

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В 2024 году пиковые значения трат россиян на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически два раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей, следует из данных ВТБ, с которыми ознакомились «Известия».

Самый высокий средний чек оказался в Москве — 5,6 тыс. рублей, самый низкий — в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты кредитной организации в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год. Наибольшие расходы у жителей Москвы и Московской области — 8,2 млрд рублей; в Приволжском федеральном округе — 1,8 млрд рублей; в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 1,8 млрд рублей. Самый высокий средний чек — в Москве (3,9 тыс. рублей), а самый низкий — в Северо-Западном федеральном округе (1,4 тыс. рублей).

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций — поэтому россияне готовы выделять всё больше своего бюджета на спорт», — отметил руководитель департамента трансакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Аналитики банка отметили, что значительный рост также показал сегмент спортивного питания — об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ). Так, спрос на протеиновые снеки с марта 2024 по март 2025 года увеличился на 124%, на протеиновое печенье — на 27%, на спортивные напитки — на 20%.

«Растущий интерес к спортивному питанию связан с увеличением числа людей, занимающихся фитнесом и спортом, а также с общей тенденцией к здоровому образу жизни и правильному питанию среди населения», — подчеркнул руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД Алексей Петрин.