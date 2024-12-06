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Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта

6 декабря 2024 18:51
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Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта.

В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

"Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", — сказал он.

Так, для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг.

Григоренко подчеркнул, что использование биометрии добровольно, эта опция дополняет уже существующие способы обслуживания.

В аппарате отметили, что новый способ обслуживания будет доступен гражданам, зарегистрировавшим подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране. При этом каждый пользователь системы сможет управлять своими данными: на портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.

 

Фото:   .freepik.com

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