Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты с 1 января 2025 года

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Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме "Дни ритейла в Сибири", передает РИА Новости.

"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", — сказала она.

По данным чиновницы, повышение составит 4,5 процента на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов.

Фото: pxhere.com