Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

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Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор, приобретение и хранение краснокнижных грибов и растений, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Перед походом в лес необходимо выяснить, какие именно грибы и растения можно собирать, а какие находятся под охраной", – объяснил Чаплин, слова которого приводит RT.

Так, сбор занесенных в Красную книгу гриба рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой может обернуться уголовной ответственностью.

Парламентарий отметил, что федеральное законодательство разрешает собирать грибы и ягоды исключительно для собственных нужд. Регионы могут устанавливать дополнительные ограничения.

В апреле и мае в подмосковных лесах можно уже найти грибы, например сморчки, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья. При правильной обработке из этих весенних грибов можно приговорить вкусное угощение. Сморчки обязательно нужно вымачивать и подвергать длительной термической обработке. Есть эти грибы сырыми нельзя, это может привести к отравлению.

Чаплин подчеркнул, что в лесу важно избегать ядовитых грибов, таких как бледная поганка, ведь их употребление в пищу смертельно опасно.