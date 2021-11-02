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Росреестр: в Самарской области заработала «гаражная амнистия»

2 ноября 2021 15:24
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Первыми правообладателями земельных участков, зарегистрированных Управлением Росреестра СО по «гаражной амнистии», стали жители Отрадного. 

Первыми правообладателями земельных участков, зарегистрированных Управлением Росреестра по Самарской области в упрощенном порядке (по «гаражной амнистии»), стали жители Отрадного. 

В рамках действия закона о «гаражной амнистии» по обращению граждан администрация Отрадного вынесла постановления о предоставлении земельных участков под гаражами в собственность. Трое владельцев гаражей бесплатно получили землю, и Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало их права на земельные участки под гаражами.

«До вступления в силу «гаражной амнистии» оформление этих земельных участков было возможно только через суд или путем их выкупа у муниципалитета, поскольку документов на землю у граждан не было. Вместе с тем владельцы гаражей открыто и добросовестно пользовались ими больше 15 лет. Землю они получили от организации, в которой тогда работали. В свою очередь земля представлялась муниципалитетом на законных основаниях, но не гражданам, а организации. Закон о «гаражной амнистии» позволил владельцам легко оформить недвижимость и получить возможность распоряжаться своим имуществом», - рассказал начальник межмуниципального отдела по г. Отрадный, Кинель-Черкасскому району Управления Росреестра по Самарской области Алексей Супиченко.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии», в которых в простой и доступной форме рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Положения «гаражной амнистии» действуют до 1 сентября 2026 года. 

До указанной даты гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до декабря 2004 года), имеет право на предоставление бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж. Воспользоваться законом о «гаражной амнистии» могут также наследники владельцев таких гаражей. На самовольные постройки закон о «гаражной амнистии» не распространяется. 

 

Фото из открытых источников

 

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