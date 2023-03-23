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Росреестр СО: муниципалитеты Самары выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

23 марта 2023 15:24
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Задача муниципалитета провести инвентаризацию каждого объекта, каждого земельного участка, выявить правообладателей, оказать гражданам необходимое содействие в оформлении прав на такие объекты.

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости – одно из направлений комплексных, системных мероприятий по созданию полного и точного реестра в рамках создания Национальной системы пространственных данных.

«Следующий год должен быть годом полного точного реестра. У нас есть пакет законодательных инициатив на разных стадиях. Мы должны завершить принятие всех законов, которые необходимы для создания полного точного реестра недвижимости», – отметил статс-секретарь, замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на итоговой пресс-конференции 27 декабря 2022 года.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются, в том числе те, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации.

Полномочия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов возложены на органы местного самоуправления. Росреестр в данной работе принимает непосредственное участие обеспечивая внесение отсутствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а также оказывая необходимую методическую помощь являясь центром компетенции по земельно-имущественным вопросам. Задача муниципалитета провести инвентаризацию каждого объекта, каждого земельного участка, выявить правообладателей, оказать гражданам необходимое содействие в оформлении прав на такие объекты, снять с учета объекты, фактически прекратившие свое существование.

22 марта 2023 года заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин принял участие в рабочем совещании Департамента управления имуществом г.о. Самара и представителей внутригородских районов городского округа Самара. В ходе совещания в режиме диалога обсудили вопросы нормативно- правового регулирования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, организацию, проведение и мониторинг работ по выявлению правообладателей, а также рассмотрели лучшие практики по реализации данного направления.

На 29 июня 2021 года, на дату начала реализации Федерального закона от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории городского округа Самара насчитывалось свыше 183 тысяч объектов недвижимости без зарегистрированных прав, из них 172,5 тысячи объектов капитального строительства. По результатам проведенных мероприятий, по состоянию на 01 марта 2023 года количество таких объектов на территории городского округа Самара сократилось на 38 тысяч. На основании решений органов местного самоуправления в реестр недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях 108 ранее учтенных объектов недвижимости. Более 4700 ранее возникших прав было зарегистрировано по инициативе владельцев ранее учтенных объектов недвижимости. Более 32,5 тысяч ранее учтенных объектов были сняты с учета, из них 225 объектов, фактически прекративших существование.

«Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении. Наоборот, наличие таких сведений в реестре недвижимости обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в реестр контактные данные правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса). Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров», – рассказал заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

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