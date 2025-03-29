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 Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса

29 марта 2025 19:21
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Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале", — говорится в материале.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.

В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

 

Фото:  freepik.com

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