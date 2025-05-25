Роспотребнадзор СО: стартует горячая линия «По актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг»

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Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» будет проведена «горячая» линия:

«По актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг»



с 26 мая по 6 июня 2025 года.

(кроме выходных дней)

с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.



Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области можно задать по телефону: (846) 260-69-56;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по телефону: (846) 260-38-01;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Тольятти » по телефону: (848) 2- 37-21-71;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Сызрани» по телефону: (846) 4-98-61-21;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» по телефону: (846) 55-2-44-82;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» по телефону: (927) 707-13-11