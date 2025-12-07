Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков

Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал советы для потребителей по правильному выбору новогодних сладких подарков.

Специалисты советуют внимательно читать информацию на упаковке. На этикетке должны быть указаны данные о составе всех сладостей в наборе, дате изготовления, сроках и необходимых условиях хранения, названии и адресе производителя. Если набор был собран не на фабрике-изготовителе, должно быть указано предприятие, которое занималось упаковкой.

Упаковка должна быть прочной, без повреждений и деформаций. Если есть сомнения в качестве товара или отсутствует важная информация, от покупки лучше отказаться, особенно если подарок предназначен для ребёнка.

Рекомендуется выбирать сладкие подарки с наименьшим количеством добавок.

Специалисты напоминают, что ребёнок не должен съедать больше 20 грамм сладостей и 50 грамм сахара в день. Чрезмерное употребление сладкого может вызвать проблемы с пищеварением, пишет Самарская газета.