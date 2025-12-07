Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильный туман ожидают в Самарской области 7 декабря
Около Жигулевска водитель врезался в припаркованный прицеп
Вильфанд: На следующей неделе снег покроет 92% России
Российское правительство утвердило новые правила начисления стоимости холодной воды
за захламление половины участка дачи может грозить его изъятие
В Чапаевске автомобилистка сбила мужчину
В Самаре появились новые автобусы
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
159
Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал советы для потребителей по правильному выбору новогодних сладких подарков.

Специалисты советуют внимательно читать информацию на упаковке. На этикетке должны быть указаны данные о составе всех сладостей в наборе, дате изготовления, сроках и необходимых условиях хранения, названии и адресе производителя. Если набор был собран не на фабрике-изготовителе, должно быть указано предприятие, которое занималось упаковкой.

Упаковка должна быть прочной, без повреждений и деформаций. Если есть сомнения в качестве товара или отсутствует важная информация, от покупки лучше отказаться, особенно если подарок предназначен для ребёнка.

Рекомендуется выбирать сладкие подарки с наименьшим количеством добавок.

Специалисты напоминают, что ребёнок не должен съедать больше 20 грамм сладостей и 50 грамм сахара в день. Чрезмерное употребление сладкого может вызвать проблемы с пищеварением, пишет Самарская газета.

В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
141
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
1208
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
1048
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
1355
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
1339
Весь список