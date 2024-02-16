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Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам исправления реестровых ошибок

16 февраля 2024 14:15
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В основном вопросы дозвонившихся касались уточнения и согласования границ земельных участков.

Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросу исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о местоположении границ земельного участка.

Звонки поступили из Самары, Жигулевска и Красноярского района. В основном вопросы дозвонившихся касались уточнения и согласования границ земельных участков. Заявители также интересовались какие действия необходимо сделать и какие документы надо предоставить, если они обнаружили реестровую ошибку в сведениях.

Как отметила заместитель директора – главный технолог Роскадастра Самарской области Евгения Дроздова, в большинстве случаев недостоверные сведения ЕГРН о границах земельных участков связаны с тем, что на протяжении многих лет информация вносилась в реестр на основании разных и не всегда корректных материалов. Кроме того, это может быть и ошибка, которую кадастровый инженер допустил в ходе проведения кадастровых работ. Частично работы по исправлению реестровых ошибок выполняются сейчас государством, и собственник не тратит на это свои средства. Так, если ошибка очевидна для Росреестра и при ее исправлении могут быть соблюдены ограничения, установленные законом о регистрации, то «новые» координаты самостоятельно определит «Роскадастр». В этом случае правообладатель получит уведомление о необходимости устранения реестровой ошибки. А в случае несогласия собственника с предложенным Росреестром способом исправления ошибки, приглашать кадастрового инженера придётся за свой счёт, сообщает пресс-служба Роскадастра Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Роскадастра Самарской области                      

 

Теги: Самара

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