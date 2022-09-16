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Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
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Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

16 сентября 2022 15:53
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Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы. 

15 сентября в Уфе состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В мероприятии приняли участие около 400 детей и подростков из всех регионов Приволжского федерального округа.

Окружное мероприятие проводится на базе санатория, расположенного в живописном месте города Уфы. В этом году программа фестиваля включает не только традиционные конкурсы – «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», спортивные соревнования, но и новые, такие, как «Кулинарный поединок», профориентационные занятия, мастер-классы с участием известных общественных деятелей, спортсменов, блогеров. Все мероприятия фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф. 

Для ребят подготовили познавательную экскурсионную и развлекательную программу: посещение музеев, лимонария, показ спектакля и вечерние дискотеки. 

 Команду Самарской области представляют воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань, «Иволга» г.о. Самара, «Единство» и «Созведие» г.о. Тольятти, а также комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник». Все ребята являются победителями региональных этапов фестиваля по различным направлениям. Как отметили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, в региональных мероприятиях фестиваля «Вернуть детство» принимают участие воспитанники всех 19 подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Конкурсантов фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Детство – это время радости, время нового, мечтаний и надежд. И сегодня здесь собрались те, кто не просто мечтает достичь высот в спорте, интеллектуальном или творческом развитии. Вы, ребята, уже идёте к поставленным целям. Вы смогли победить и стать лучшими в своих регионах и получили право представлять их на уровне нашего Приволжского федерального округа. Фестиваль «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» – не только площадка для состязаний и конкурсов, это место, где встречаются единомышленники, живущие знаниями, спортом и творчеством. Ребята! Ваше будущее – в ваших руках. Будьте настойчивы, используйте все возможности для того, чтобы обязательно достичь всего, о чем мечтаете! Желаю вам ярких побед и эмоций, твердости духа и незабываемых впечатлений от фестиваля! Верьте в себя и побеждайте!»

С открытием фестиваля присутствовавших поздравили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова. Также слова поддержки фестивалю выразила Екатерина Верещагина – оператор программы социальных инвестиций ООО «СИБУР Холдинг».

Завершится праздник детства 17 сентября большим концертом, который пройдет на одной из центральных культурных площадок республики – ГКЗ «Башкортостан». Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы. 

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

Теги: Мероприятия

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