Я нашел ошибку
Главные новости:
Соглашения помогут систематизировать работу по развитию футбола в Самарской области, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом России, региональными властями и федерациями футбола, позволят улучшить условия в регионах для занятий футболом д
РФС, Минспорт России, правительство СО и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола
Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании маломерных судов.
 В Самаре усилена профилактика происшествий на воде 
Вас ждут на набережной.
Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
В ходе рейдовых мероприятий с 20 по 22 июня 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
Среди знаменитых балалаечников Самарской области — Дмитрий Буцыков. Уроженец Самары.
23 июня – Международный день балалайки
Мемориальные мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби.
Сотрудники полиции, общественники, ветераны ОВД и представители «Движение Первых» региона приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Росреестр СО: тысячи свечей памяти
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

23 июня 2025 15:42
82
Вас ждут на набережной.

 Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!

18.06 (среда):
17.15 - 17.45 «Филиппыч» (документальный фильм, 2023г., 12+)
18.00 - 20.20 «Дерсу Узала» (1975г., 12+)
20.30 - 22.15 «Большие глаза» (2014г, 16+)

19.06 (четверг):
18.30 - 19.45 «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
20.00 - 22.00 «Миллионер из трущоб» (2008г., 18+)

20.06 (пятница):
17.30 - 18.10 «Оборона Севастополя» (2012г., 12+)
18.20 - 20.20 "В погоне за счастьем" (2006г., 12+)
20.30 - 22.25 «Завтрак у Тиффани» (1961г., 16+)

21.06 (суббота) Детский день:
17.00 - 17.30 Мультфильмы: 1. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965г., 0+) 2. «Ивашка из дворца пионеров» (1981г., 0+)
17.40 - 18.55 «Чудо-Юдо» (2018г., 6+)
19.00 - 20.25 «Мишка принимает бой» (1970г., 0+)
20.35 - 22.15 «Артек. Большое путешествие» (2021г, 6+)

22.06 (воскресенье):
16.00 - 17.10 «Защитникам Отечества посвящается»
Программа мультфильмов №2 фестиваля «Суздальфест» (6+)
17.20 - 17.45 «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2015г.,12+) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля Борис Коценко представляет
17.50 - 20.05 «Иди и смотри» (1985г., 16+)
20.15 - 22.25 «Брестская крепость» (2010г., 12+)

 Возможны изменения.

 

Фото:  Самарская набережная

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соглашения помогут систематизировать работу по развитию футбола в Самарской области, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом России, региональными властями и федерациями футбола, позволят улучшить условия в регионах для занятий футболом д
23 июня 2025, 16:11
РФС, Минспорт России, правительство СО и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола
Соглашения помогут систематизировать работу по развитию футбола в Самарской области, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом России,... Спорт
5
Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании маломерных судов.
23 июня 2025, 15:52
 В Самаре усилена профилактика происшествий на воде 
Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании... Общество
23
Среди знаменитых балалаечников Самарской области — Дмитрий Буцыков. Уроженец Самары.
23 июня 2025, 15:31
23 июня – Международный день балалайки
Среди знаменитых балалаечников Самарской области — Дмитрий Буцыков. Уроженец Самары. Культура
93
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
229
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
224
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
356
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
602
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
631
Весь список