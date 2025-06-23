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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



18.06 (среда):

17.15 - 17.45 «Филиппыч» (документальный фильм, 2023г., 12+)

18.00 - 20.20 «Дерсу Узала» (1975г., 12+)

20.30 - 22.15 «Большие глаза» (2014г, 16+)



19.06 (четверг):

18.30 - 19.45 «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

20.00 - 22.00 «Миллионер из трущоб» (2008г., 18+)



20.06 (пятница):

17.30 - 18.10 «Оборона Севастополя» (2012г., 12+)

18.20 - 20.20 "В погоне за счастьем" (2006г., 12+)

20.30 - 22.25 «Завтрак у Тиффани» (1961г., 16+)



21.06 (суббота) Детский день:

17.00 - 17.30 Мультфильмы: 1. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965г., 0+) 2. «Ивашка из дворца пионеров» (1981г., 0+)

17.40 - 18.55 «Чудо-Юдо» (2018г., 6+)

19.00 - 20.25 «Мишка принимает бой» (1970г., 0+)

20.35 - 22.15 «Артек. Большое путешествие» (2021г, 6+)



22.06 (воскресенье):

16.00 - 17.10 «Защитникам Отечества посвящается»

Программа мультфильмов №2 фестиваля «Суздальфест» (6+)

17.20 - 17.45 «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2015г.,12+) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля Борис Коценко представляет

17.50 - 20.05 «Иди и смотри» (1985г., 16+)

20.15 - 22.25 «Брестская крепость» (2010г., 12+)



Возможны изменения.

Фото: Самарская набережная