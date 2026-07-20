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РАНХиГС оценила зрелость управления научно-технологическим развитием регионов: Самарская область поднялась на 36 позиций

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Самарская область продемонстрировала позитивную динамику, поднявшись на 36 позиций. По итогам 2025 года регион занял 15-е место в общероссийском рейтинге.

Состоялся очередной вебинар из цикла «Управление данными в сфере НТР: от нуля до дашборда», организованный Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Мероприятие было посвящено ключевым аспектам работы с информацией для принятия управленческих решений.

Центральной темой встречи стали результаты оценки зрелости организации системы управления научно-технологическим развитием (НТР) в субъектах Российской Федерации за 2024–2025 годы. В исследовании приняли участие 77 субъектов страны.

Самарская область продемонстрировала позитивную динамику, поднявшись на 36 позиций. По итогам 2025 года регион занял 15-е место в общероссийском рейтинге. Вместе с Республикой Башкортостан, Республикой Татарстан, Нижегородской, Томской и Московской областями губерния вошла в число 26 регионов-лидеров.

В ходе вебинара эксперты РАНХиГС представили рекомендации по визуализации ключевых показателей НТР в интерактивных дашбордах, а также провели обзор актуальных BI-инструментов. Подчеркивалось, что создание качественной аналитической панели требует участия высококвалифицированных IT-специалистов. На фоне растущего спроса со стороны рынка труда эта специальность остается наиболее популярной среди абитуриентов. В ответ на кадровые потребности в нынешнем году Самарская область получила дополнительно 400 бюджетных мест на подготовку профильных специалистов.

Практический опыт Самарской области по выстраиванию инфраструктуры сбора и обработки данных представил врио министра науки и высшего образования региона Марк Шлеенков. Руководитель ведомства отметил ведущую роль Совета при Губернаторе Самарской области по науке и высшему образованию в региональной системе управления НТР. Он рассказал об организованной работе по сбору статистических данных и о том, какие решения принимаются органами исполнительной власти на основе полученной аналитики.

До 24 июля субъекты РФ заполняют анкеты зрелости НТР за первое полугодие 2026 года. Полученные данные позволят оценить эффективность усилий руководителей по созданию и внедрению процессов управления научно-технологическим развитием на местах.

Теги: Самара

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