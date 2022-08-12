Работников и ветеранов строительной отрасли поздравляют с профессиональным праздником

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День строителя – профессиональный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Накануне, 11 августа 2022 года, работников и ветеранов строительной отрасли региона чествовали в Самарском областном театре оперы и балета.

Поздравить строителей от имени главы региона и областного кабинета министров с профессиональным праздником пришел первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В своем поздравительном слове глава регионального Правительства отметил: «К сегодняшним поздравлениям в адрес строителей, безусловно, присоединятся большинство жителей нашего региона, ведь все мы живем в квартирах и работаем в зданиях, построенных руками строителей, посещаем театры, музеи, школы, поликлиники, ездим по новым дорогам, которые строятся в Самарской области».

Первый вице-губернатор поблагодарил строителей за их тяжелый, ответственный труд и подчеркнул, что самарским профессионалам отрасли по плечу любые задачи: «Мы по праву гордимся тем, что строительная отрасль нашей области – одна из сильнейших в стране. Могу сказать это уверенно, ведь результаты говорят сами за себя. На территории региона реализуются крупнейшие проекты, мы перевыполняем планы по вводу жилья. В прошлом году мы достигли показателя 1,8 миллиона квадратных метров, по динамике став первыми в Приволжском федеральном округе. За последние четыре года в Самарской области было построено 96 социальных объектов: 33 детских сада, 15 спортивных объектов. Это, в том числе, Дворец спорта, легкоатлетический манеж в Тольятти, стадион «Солидарность Самара Арена», 6-й кассационный суд. Это сложнейшие объекты, которые требуют высочайшего профессионализма, и он у наших строителей, безусловно, есть. Мы успешно справляемся с планами по переселению граждан из аварийного жилья. Все это становится возможным благодаря командной работе, большую роль в которой играют наши строительные компании».

Виктор Кудряшов отметил, что сегодня строительная отрасль становится локомотивом развития экономики, регионов и страны в целом, к ней приковано внимание первых лиц государства, Правительство РФ разрабатывает и применяет новые меры и механизмы поддержки строительного комплекса, создает благоприятные условия для его ускоренного развития.

Впереди у строителей Самарской области большие планы – в этом году они готовятся ввести в эксплуатацию 17 новых социальных объектов, которые возводятся в рамках национальных проектов и государственных программ. Строятся, реконструируются школы, детские сады и поликлиники. Продолжается возведение спортивных объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса в Смышляевке, бассейна в Куйбышевском районе Самары, лыжероллерной базы «Чайка», уникального крытого футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Продолжается реконструкция 3-го пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт».

Заканчиваются работы на строительстве первого этапа Тольяттинской набережной, полным ходом идет возведение мостового перехода неподалеку от села Климовка в составе трассы «Европа-Западный Китай», реализуется важный для Самары инфраструктурный проект по строительству конечного пункта самарской ветки метро – станции «Театральная».

В этом году дан старт строительству нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием, нового здания для размещения муниципального театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. Все эти планы, выразил уверенность глава регионального кабмина, будут воплощены в жизнь.

Кульминацией торжества стало вручение наград Минстроя РФ и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Особые слова признания – за профессионализм, гражданскую смелость и активную жизненную позицию – прозвучали в адрес строителей, награжденных за участие в работах по восстановлению города Снежное Донецкой народной республики.