Работа самарской школьницы появилась в Третьяковской галерее

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В Государственной Третьяковской галерее открылась цифровая выставка ботанической иллюстрации в рамках всероссийского благотворительного проекта “Поколение М”. Авторы работ – талантливые дети со всей страны, победители совместного конкурса МТС и главного музея национального искусства России «Третьяковская галерея-online». В мультимедийную экспозицию вошла акварельная работа 14-летней школьницы из Самары Софьи Срыбной.

Цифровая выставка стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной программы МТС и Третьяковской галереи. Темой стал акварельный гербарий выдающегося скульптора и художницы Анны Голубкиной. В течение нескольких месяцев дети и подростки со всей России знакомились с тонкостями работы акварелью и особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе «Поколение М» .

Для участия в конкурсе ребята должны были нарисовать растение своего региона и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». Юная художница из Самары Софья Срыбная изобразила «Нарцисс ложный» - знакомые всем желтые цветы, которые можно повсеместно встретить в цветниках и на клумбах, а в диком виде - на горных лугах. О конкурсе «Поколение М» Софья узнала от своего преподавателя в художественной школе.

«Дизайн и архитектура – мои любимые предметы. Если есть настроение, люблю рисовать акварелью и делать архитектурные макеты. Свободное время провожу с друзьями и занимаюсь творчеством. Вдохновляюсь фильмами про художников и реставраторов, а еще иллюстрациями в Pinterest», - рассказала Софья Срыбная.

Нарциссы Софьи вместе с рисунками еще 16 ребят были отобраны педагогами и искусствоведами Третьяковской галереи и вошли в цифровую ботаническую библиотеку, которая до 15 ноября 2022 года выставлена в Новой Третьяковке, в пространстве Музея Анны Голубкиной.

«Цифровые образовательные проекты позволяют значительно расширить доступ к различным программам обучения, в том числе и для детей, живущих в самых отдалённых уголках нашей страны. Мы рады, что Третьяковская галерея и компания МТС продолжают сотрудничество в таком важном проекте, как «Поколение М». Он даёт возможность будущему поколению перенимать опыт у лучших педагогов и научных сотрудников Галереи, используя современные цифровые инструменты», — подчеркнула генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Софья вместе с другими победителями приняла участие в торжественном открытии мультимедийной выставки «Поколение М» в Москве. Кроме того, для ребят подготовили обширную культурную программу: обзорную экскурсию по столице, посещение выставки «Моя Третьяковка» и мастер-класс по ботанической иллюстрации от педагогов Третьяковской галереи.

«Наш проект помогает талантливым детям и подросткам, которые готовы учиться и развивать свои способности с помощью онлайн-инструментов. За время существования проекта много ребят из Самарской области стали участниками конкурсов и получили шанс реализовать свои творческие замыслы. Например, Анастасия Ситдикова благодаря проекту создала собственную коллекцию одежды с известным модельером Игорем Гуляевым, двое ребят стали иллюстраторами «энциклопедии будущего», в прошлом году София Альмендеева выставляла свою работу в Третьяковке, а в этом году ее сестра Екатерина приглашена на стажировку к Полине Гагариной. Я поздравляю Софью и других победителей и уверен, что наш проект откроет в Самарской области еще не один талант», — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.