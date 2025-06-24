Путин подписал закон о создании национального мессенджера

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Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера, сообщает iphones.ru со ссылкой на РИА Новости.

Новое приложение объединит в себе функции обычного мессенджера и государственных сервисов.

В некоторых случаях мессенджер сможет заменить паспорт и водительские документы. Также пользователи смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи.

Теперь правительство России должно определить компанию, которая будет разрабатывать мессенджер.

С 1 сентября 2025 года приложение будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты.