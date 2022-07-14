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Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему без согласия субъекта персональных данных

14 июля 2022 22:07
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Но с уведомлением граждан.

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.

Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.

Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.

Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.

Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.

 

Фото:    pxhere

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