Прямая трансляция Рождественской службы в Софийском соборе пройдет в ночь с 6 на 7 января 2022

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В ночь с 6 на 7 января 2022 года митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественскую службу в Софийском соборе.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния») и «Самара-ГИС», а также в официальных пабликах ВКонтакте «СОВА» (https://vk.com/sovanews63), «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), а также на официальных сайтах Самарского областного вещательного агентства «СОВА» (https://sova.info/) и «Самара-ГИС» (https://samaragis.ru/).

Богослужение в Софийском соборе Самары начнётся в 22:00 и продлится до 02:00.

При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер предосторожности в других храмах также пройдут праздничные службы, однако безопаснее смотреть трансляцию праздничного богослужения онлайн, особенно пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести рождественские праздники в кругу своих самых близких и родных людей.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких! Соблюдайте социальную дистанцию, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим!