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По решению Президента страны в этом году пройдёт дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. От Самарской области свои заявки представят 4 города. Срок - до 1 ноября. Концепции проектов были сегодня рассмотрены и одобрены в минэнерго и ЖКЖ на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации федпроекта «Формирование комфортной городской среды».



Жигулевск представил концепцию создания Морквашинского сада-парка, Чапаевск – стратегию развития общественных пространств «Столетний бульвар».



В мечтах горожан Нефтегорска - детский Парк Планет, где каждая планета – это отдельная игровая площадка.



Город Похвистнево презентовал концепцию создания Парка Ветра с фонтаном, скейт-парком, памп-треком.



Какие города будут удостоены федерального гранты, конкурсная комиссия озвучит в декабре.