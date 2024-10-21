Производители сообщили о росте оптовых цен на рыбу и морепродукты

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Поставщики рыбы и морепродуктов массово уведомляют торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию в среднем на 15-20%.

В основном дорожает красная рыба – дальневосточная горбуша и аквакультурная форель, а также сельдь и скумбрия.

"Горбуша дорожает из-за сокращения вылова лососевых на Дальнем Востоке, а импортная морская форель и семга – из-за ослабления курса рубля и логистики", – пояснили в Рыбном союзе в разговоре с РБК.

Кроме того, цены подняли на креветки как импортные, так и отечественные. Это связано с засухой в Эквадоре и супертайфуном "Яги" во Вьетнаме, от которого пострадали аквакультурные фермы.

Ранее глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что цены на красную икру сейчас перегреты, при этом подорожание не обусловлено какими-либо объективными факторами, пишет Смотрим.