Проект «Школа «ЛизаАлерт» стартует в 2021 году

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19 января в Центре поиска пропавших людей Самарской области состоится старт проекта «Школа «ЛизаАлерт». В 2020 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Помощь детям».

Проект реализуется в Самарской области уже несколько лет, и с каждым годом количество участников растет. В рамках проекта «Школа «Лизы Алерт» опытные волонтёры проводят уроки для школьников и их родителей, на которых рассказывают, как вести себя, если человек потерялся. Особенностью проекта является то, что детям объясняют не только как не потеряться, но и дают четкие алгоритмы, как себя вести, если это произошло. Все правила основаны на реальном многолетнем поисковом опыте и адаптированы для детей. В 2020 году координатор проекта Дарья Рудометкина стала победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России».

За годы проведения проект показал свою востребованность, поэтому его решили продолжить и в 2021 году. Старт будет дан 19 января в 17.00 в штабе Центра поиска пропавших людей, который находится в Доме офицеров Самарского гарнизона. Здесь соберутся волонтёры, которые в этом году будут проводить мероприятия проекта.

В 2021 году организаторы планируют увеличить количество участников и профилактических мероприятий, организовать информационные уголки в школах региона, передает пресс-служба облправительства.