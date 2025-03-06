Продолжаются обсуждения Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года

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На базе Самарского бизнес-инкубатора состоялась стратегическая сессия на тему «Малое и среднее предпринимательство».

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова, руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары Владислав Зотов, предприниматели и жители города.

В рамках стратегической сессии были обсуждены приоритеты дальнейшего развития города, определены ключевые индикаторы и цели, направленные на укрепление позиций Самары среди других городов-миллионников.

Важной частью дискуссии стало выявление потребностей и ожиданий жителей города относительно доступности товаров местных производителей в розничной торговле.

Следующая сессия состоится 13 марта и будет посвящена теме «Транспорт и развитие территорий».

Напомним, что принять участие в обсуждениях социально-экономического развития города до 2036 года может любой желающий.

Также можно предложить свои инициативы на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф