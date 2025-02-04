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Продолжается прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России»

4 февраля 2025 16:55
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Заявки принимаются до 30 апреля 2025 года.

Фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдёт с 31 мая по 1 июня 2025 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов при поддержке Государственной Думы РФ и Министерства культуры России. (5+)

Мероприятие, запланированное в рамках празднования 80-летия Великой Победы, будет направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах участников Специальной военной операции, проводимой на территории Украины.

К участию приглашаются солисты и ансамбли детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, хореографических и вокальных студий, любительские и профессиональные оркестры. Возраст участников — от 5 до 35 лет. Для них предусмотрены номинации «Хореография», «Вокал», «Хоры, хоровые ансамбли», «Инструментальное исполнительство», «Мир без границ».

В составе профессионального жюри — заслуженные деятели искусств России, а также ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлёвского балета.

В рамках фестиваля-конкурса ведется образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. По окончании обучения руководители творческих коллективов получают Сертификаты дополнительного образования от АНО ПРТИ «Союз талантов» о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

1 июня победители примут участие в праздничном гала-концерте, посвященном 80-летию Победы, «Песни, опалённые войной» и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады.

Заявки принимаются до 30 апреля 2025 года. Форму можно заполнить на сайте  https://souztalantov.com/zayavka или направить заявку по электронной почте festival@souztalantov.com.

Подробная информация о фестивале — конкурсе размещена на сайте www.souztalantov.com.

 

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