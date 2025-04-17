продажи пасхального декора в Самаре выросли в два раза

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Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля — совсем скоро россияне накроют праздничные столы, которые в этом году не обойдутся без дубайских куличей, пасхальной посуды, свечей и прочего декора. Специалисты Авито проанализировали продажи пасхальных товаров на платформе. Оказалось, что продажи куличей и пасх год к году в Самаре выросли в 3 и 2,5 раза соответственно, а пасхальный декор ручной работы стали покупать в два раза чаще.

Пасха — праздник, который всегда сопровождается яркими традициями и разнообразными угощениями. Многие предпочитают заказывать пасхальные атрибуты у мастеров с Авито. Так, в марте-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Самаре выросли продажи куличей, пасх и десертных яиц ручной работы. Самый большой ажиотаж в этом году — вокруг дубайского кулича. Кондитеры придумали готовить это угощение по мотивам дубайского шоколада — с начинкой из фисташковой пасты, теста катаифи и шапкой из молочного шоколада. В преддверии праздника в этом году на платформе их искали свыше трех тысяч раз. Средняя цена дубайского кулича — 900 рублей.

При этом на Авито можно найти множество других куличей — мастера продают творожные, бриоши, панеттоне, куличи с начинкой и другие. Продажи куличей ручной работы в целом за год выросли в три раза, а их средняя цена составила 500 рублей. Творожные пасхи стали покупать в 2,5 раза чаще, средняя цена — 650 рублей. Но есть и более дорогие эксклюзивные варианты — например, пасха фисташка-малина за 1 800 рублей. Также многие заказывают у кондитеров на праздник шоколадные яйца — их продажи выросли в три раза год к году, покупали такой десерт в среднем за 600 рублей.

Высоким спросом пользуется и пасхальный декор ручной работы — его продажи год к году выросли в два раза. Средняя цена изделия — 1 400 рублей, но стоимость также зависит от вида, сложности и размера. Например, композицию из искусственных цветов, пасхальных яиц и кроликов можно купить по цене от 850 рублей, а мягкую игрушку в виде кролика ручной работы — всего за 150 рублей. Также выросли продажи пасхальных свечей — в три раза. Их средняя цена составила 450 рублей.

Кроме того, на Авито выросли продажи пасхальной посуды и товаров для кухни. Так, на 26% чаще покупали пасхальные корзины, средняя цена — 1 100 рублей. На 25% выросли продажи подставок ручной работы под яйца. В среднем они стоили 950 рублей. Тарелки, чашки, сервизы и столовые приборы с пасхальной символикой тоже стали покупать чаще на 25%. На 9% выросли продажи пасхальных скатертей и салфеток для сервировки. Композицию также можно дополнить пасхальной флористической композицией — его также можно купить на Авито, за 2 500 рублей.