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Приложение "Госуслуги.Дом" помогает решать все вопросы ЖКХ в одном окне

16 мая 2025 13:51
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Приложение "Госуслуги.Дом" помогает решать все вопросы ЖКХ в одном окне

Благодаря совместной работе Минстроя России и Минцифры России количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 миллионов.

Только за первые четыре месяца 2025 года пользователи отправили более 1,5 млн заявок в управляющие организации, из которых 8,5% – коллективные, то есть те, решения по которым ожидают несколько собственников сразу.

«Цифровизация ЖКХ важна не только для собственников квартир, но и для профессионалов отрасли. Мы видим, что в части ответов на обращения собственников жилья уровень ответственности организаций ЖКХ растет. Доля просроченных запросов без ответа снизилась почти вдвое, если сравнивать первые четыре месяца текущего года с аналогичным периодом прошлого года. Также снижается и доля обращений, перенаправленных в Госжилинспекцию. Это значит, что все чаще собственники и управляющие организации решают вопросы напрямую, без привлечения надзорных органов», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Самой популярной функцией приложения по-прежнему остается оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Майское обновление сделает её еще проще: в приложении появится корзина платежей, благодаря которой все актуальные счета можно будет оплатить одним действием. Кроме того, в платежных документах появится новый статус «Переплата», позволяющий видеть все начисления за ЖКУ, по которым пользователь ранее вносил авансовые платежи, а также удобнее управлять счетами.

«Еще один способ связи с управляющей организацией, который совсем скоро появится в приложении, – аварийная заявка. От оперативности устранения аварии зачастую зависит состояние общедомового имущества и жилья собственников. В ближайших обновлениях мы планируем добавить возможность связаться с аварийной службой своей управляющей организации прямо через приложение, чтобы ускорить время устранения подобных ситуаций и снизить или полностью предотвратить ущерб», – рассказал Александр Абрамков, генеральный директор АО «Оператор информационной системы».

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.

«Для выдачи гостевого доступа требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах, а также установленное приложение на телефонах собственника и гостя. После подтверждения собственником гостевого доступа, гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением «Гостевой доступ», – рассказал Александр Боровков, руководитель ГЖИ Самарской области.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

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