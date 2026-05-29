Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая

До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России».

Конкурс проводится среди предприятий, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте: exportcenter.ru/awards.

«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации».

Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.

В 2025 году в число победителей федерального этапа вошла самарская компания ООО «АвтоГазТранс». Предприятие заняло второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП.

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», — прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основным нововведением премии в 2026 году стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.

Впервые премия включает двенадцать номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до креативных индустрий. К основным номинациям относятся: «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». Дополнительные номинации включают «Женщина – экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв» и «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Федеральный этап пройдет в августе 2026 года, когда победители и призеры будут отобраны из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.