Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая

Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России».

Конкурс проводится среди предприятий, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте: exportcenter.ru/awards.

«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации».

Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.

В 2025 году в число победителей федерального этапа вошла самарская компания ООО «АвтоГазТранс». Предприятие заняло второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП.

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», — прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основным нововведением премии в 2026 году стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.

Впервые премия включает двенадцать номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до креативных индустрий. К основным номинациям относятся: «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». Дополнительные номинации включают «Женщина – экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв» и «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Федеральный этап пройдет в августе 2026 года, когда победители и призеры будут отобраны из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
