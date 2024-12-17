Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на второй конкурс 2025 года.

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Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря.

Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – изменение тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Еще одно нововведение — в форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации №809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.