Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». В этом году представители Самарской области, внесшие значительный вклад в развитие своих территорий, победили в трех из девяти номинаций конкурса.

Председатель ТОС № 8 Комсомольского района городского округа Тольятти Вячеслав Рябцов стал победителем в номинации «Комплексное развитие территорий». Его проект направлен на решение вопросов в ключевых сферах деятельности, включая реализацию мероприятий сразу в нескольких номинациях конкурса.

«Наш проект соориентирован на сохранение историко-культурного наследия нашего Шлюзового и города Тольятти. Мы с жителями сделали информационные стенды про архитектурные элементы микрорайона и с этим проектом победили. Это признание важности и значимости нашей деятельности, конечно, это приятно», — говорит о победе Вячеслав Рябцов.

Нинель Курынова, председатель ТОС «ЗАСЫЗРАН» городского округа Сызрань, отмечена за достижения в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». Её инициатива включает организацию культурных мероприятий, создание местных музеев и ремесленных мастерских, а также поддержку творческих студий и клубов.

И еще один представитель городского округа Сызрань Светлана Шатова, председатель ТОС «Юго-Запад», стала победительницей в номинации «Укрепляем мир общинами» с проектом «Добрососедство через творчество». Она активно участвует в мероприятиях, посвящённых Международному дню соседей и др.

На территории Самарской области осуществляют свою деятельность 175 ТОС в 4 городских округах и 12 муниципальных районах области. Благодаря деятельности общественности, объединённых ТОСами, решаются многие вопросы местного уровня: появляются новые детские и спортивные площадки, проводится благоустройство общественных пространств, устраиваются праздничные и спортивные мероприятия, клубы по интересам, активности для детей.

Фото предоставлено Департаментом внутренней политики Самарской области.