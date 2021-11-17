Председатель ветеранской организации УФСИН СО Наталья Чайковская посетила ветеранов УИС

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По сложившейся доброй традиции в честь Дня ветеранов уголовно-исполнительной системы полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская навестила заслуженных людей, проживающих в Самаре.

Каждый из них внес заметный вклад в развитие исправительных учреждений, немало сделал по поддержанию правопорядка, повышению профессионализма молодых сотрудников, их воспитанию.

Наталья Александровна тепло поздравила ветеранов со славной датой и передала им продуктовые наборы. Искреннюю признательность за внимание и заботу выразили представители старшего поколения, когда им вручили памятные знаки «Самара – город трудовой доблести».

Наталья Чайковская пожелала пожилым людям крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни. Поздравления от ветеранской организации с благодарностью приняты, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО