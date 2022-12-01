Председатель Общественного совета при ГУ МВД СО принял участи в заседании РОО «Союз женщин Самарской области».

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Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов принял участие в заседании экспертно-консультационного совета Регионального центра благотворительности и добровольчества РОО «Союз женщин Самарской области».

На мероприятии присутствовали Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, представители районных и городских женсоветов, различных министерств и ведомств.



В ходе заседания обсуждался вопрос реализации социального проекта «Региональный центр благотворительности и добровольчества (РЦБД63)», цель которого - эффективное оказание социальной помощи жителям региона, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Фото: ГУ МВД СО