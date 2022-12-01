Я нашел ошибку
Главные новости:
За год в области совершается около 80 000 переливаний донорской крови и ее компонентов.
Главный трансфузиолог региона: все компоненты донорской крови абсолютно безопасны для пациентов
В ходе заседания обсуждался вопрос реализации социального проекта «Региональный центр благотворительности и добровольчества.
Председатель Общественного совета при ГУ МВД СО принял участи в заседании РОО «Союз женщин Самарской области».
Учреждение оснащено самым современным оборудованием для реабилитации.
Специалисты Самарской детской больницы помогают реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата
Сегодня, благодаря успехам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, риск инфицирования ребенка от матери составляет менее 1%.
Дети региона с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают всю необходимую медицинскую помощь
Весь город объединился вокруг общей цели.
Свыше 500 кг гуманитарной помощи отправили жители Отрадного в Рощинский
Участники конференции обсудили инновационные методики для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
«Новые технологии в онкологии»: в Самарском онкодиспансере проходит научно – практическая конференция с международным участием
В уголовно-исполнительной системе региона Павел Покровский известен своими делами.
Председатель Общественного совета УФСИН СО Павел Покровский удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина
Лучшего по профессии определяют среди представителей 13 филиалов компании.
В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди сварщиков ПАО «Т Плюс»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Председатель Общественного совета при ГУ МВД СО принял участи в заседании РОО «Союз женщин Самарской области».

1 декабря 2022 17:45
80
В ходе заседания обсуждался вопрос реализации социального проекта «Региональный центр благотворительности и добровольчества.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов принял участие в заседании экспертно-консультационного совета Регионального центра благотворительности и добровольчества РОО «Союз женщин Самарской области».

На мероприятии присутствовали Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, представители районных и городских женсоветов, различных министерств и ведомств.

В ходе заседания обсуждался вопрос реализации социального проекта «Региональный центр благотворительности и добровольчества (РЦБД63)», цель которого - эффективное оказание социальной помощи жителям региона, находящимся в сложной жизненной ситуации.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
213
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
197
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
2309
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
386
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
634
Весь список