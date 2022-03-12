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Правительство РФ утвердило распределение по регионам вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР

12 марта 2022 22:20
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Общее число вынужденно покинувших свои дома жителей Украины и Донбасса, прибывших в Россию, составило 95 909 человек.

Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России вынужденно покинувших Украину, ЛНР и ДНР, передает ТАСС.

"Субъекты Российской Федерации обеспечивают прием граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <...> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <...>", - говорится в документе, размещенном в субботу на официальном портале правовой информации.

Общее число вынужденно покинувших свои дома жителей Украины и Донбасса, прибывших в Россию, составило 95 909 человек. Согласно постановлению, больше всего граждан и лиц без гражданства примут в Воронежской области (7 тыс.), Краснодарском крае (5 330), Республике Крым (4 788), Ростовской области (4 725), Белгородской области (4 547) и Курской области (3 тыс.). Принимать жителей Украины и Донбасса будут 83 региона России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Отмечается, что если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в субъект РФ, превышает численность, установленную для этого региона, перераспределение эвакуированных будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана.

 

Фото:    Эрик Романенко/ТАСС

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