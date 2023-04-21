Правительство РФ отказалось возвращать летнее время

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Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект о возврате летнего времени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале продвигавший эту инициативу самарский депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

По его словам, заключение будет всесторонне проанализировано, запрошена в Правительстве информация, от предоставления которой сами же чиновники устранились, списав на это замечания к законопроекту, ещё раз выяснено мнение избирателей, и после этого принято решение о внесении или не внесении законопроекта, пишет TLTgorod.