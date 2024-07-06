134

Позади первый месяц акции "Лето в стиле ГТО" в Самарской области. К физкультурно-спортивным активностям присоединились в общей сложности более 30 тысяч человек практически из всех муниципальных образований региона.



В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в Октябрьске на стадионе "Локомотив" состоялось физкультурно-спортивное мероприятие "Рекорды ГТО", а в Новокуйбышевске для детей из школьного лагеря 4-й школы было организовано спортивное мероприятие в ФСК "Белая ладья". Ребята показали свою физическую подготовку, сноровку, смекалку.



В новокуйбышевской гимназии №1 прошло спортивно-массовое мероприятие "Каникулы с ГТО", посвященное 10-летию комплекса ГТО. В Чапаевске сотрудники центра тестирования провели зарядку для воспитанников СШОР №4 "Ринг".



В Ставропольском районе состоялась викторина "Лето в стиле ГТО" среди семейных команд, посвященная Году семьи. Она включала загадки, головоломки и вопросы на знание комплекта ГТО.



В Кинеле прошел курс молодого бойца для юнармейских отрядов. Центр тестирования ГТО организовал спортивную интерактивную площадку, на которой юнармейцы смогли проверить свою физическую подготовку и выполнить нормативы.



В Большой Черниговке прошел фестиваль ГТО среди лиц старшего возраста. Участники фестиваля соревновались в пяти дисциплинах: смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине и стрельба из электронного оружия.



В Самаре стартовали "Выходные с ГТО" в парке имени Юрия Гагарина. Каждую субботу и воскресенье с 10 до 13 часов возле футбольного поля работает центр тестирования ГТО. Можно просто проверить себя, а при наличии медицинского допуска — официально выполнить нормативы комплекса.

Фото: минспорта СО