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После вмешательства Александра Хинштейна установили организатора незаконной лодочной стоянки на реке Самара

3 ноября 2021 13:23
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После вмешательства Александра Хинштейна установили организатора незаконной лодочной стоянки на реке Самара

Полиции удалось установить личность предпринимателя, который незаконно занимался лодочным бизнесом в Самаре. С человека, которого изначально подозревали в организации незаконной стоянки катеров, сняты все обвинения. Такого результата удалось добиться при содействии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, сообщается на сайте депутата.

Жительница Железнодорожного района Самары Екатерина Беляева обратилась к парламентарию с просьбой помочь разобраться в сложном и запутанном деле:

«Моего мужа Василия Беляева обвиняют в организации незаконной лодочной станции на набережной реки Самары. Но супруг никакого отношения к этой станции не имеет – он временно работал там сторожем. Поводом для предъявления обвинений стало то, что Василий на допросе в полиции по ошибке подписал документ о том, что является организатором лодочной станции. В связи с этим Министерство имущественных отношений Самарской области ежегодно требует от него арендную плату за земельный участок в 1 млн руб. Эти деньги естественно мы не платим, приходят штрафы за неуплату.  Долг уже превысил 5 млн руб.»

Начиная с 2016 года супруги ходят по судам и пытаются добиться справедливости. «Александр Евсеевич, помогите нам, пожалуйста! Мы обычные работяги», — обратилась самарчанка к депутату.

Александр Хинштейн направил запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой провести проверку, чтобы установить истинных организаторов незаконной лодочной станции.

И вскоре полицейские установили нарушителя. Им стал М.И. Егорушкин, в отношении которого возбуждено административное расследование по статье 14.1 КоАП РФ.  Осуществление предпринимательской деятельности без специальной регистрации или без лицензии) и по статье 7.1 (КоАП. Самовольное занятие земельного участка с кадастровым номером 63:01:0107002:561 площадью 3310 кв.м).

Дело в отношении Василия Беляева было пересмотрено. Затем состоялся суд, который вынес положительное решение для супруга Екатерины.

Женщина поблагодарила депутата:

«Суд вынес решение в нашу пользу, чему бесконечно рады. Спасибо Вам, Александр Евсеевич, за то, что не оставили в трудную минуту. Мы с мужем выражаем Вам огромную благодарность и большое человеческое спасибо!»

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