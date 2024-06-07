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Полицейские в Тольятти пригласили студентов на спектакль, созданный по материалам судебной практики

7 июня 2024 09:19
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Полицейские в Тольятти пригласили студентов на спектакль, созданный по материалам судебной практики

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции У МВД России по городу Тольятти вместе с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел пригласили на театральное представление студентов одного из тольяттинских колледжей.

По инициативе общественницы Елены Верховой и заместителя начальника отдела УУПиПДН подполковника полиции Натальи Королевой студенты юридического факультета одного из техникумов города поставили спектакль, рассказывающий об известном адвокате конца XIX - начала XX вв. Федоре Плевако.

Юрист, судебный оратор, действительный статский советник один из лучших адвокатов Москвы Федор Никифорович отличался чудесным даром слова.  Адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве. Богатое событиями прошлое столицы, и её исторические обычаи находили отклик в судебных речах Плевако. За основу сюжета взят рассказ о защите адвокатом бедной вдовы, крайняя нужда которой заставила ее пойти на кражу – чайника стоимостью 30 копеек.

Студенты с интересом смотрели постановку, и смогли задать все интересующие их вопросы по завершению представления и получили на них компетентные ответы от присутствующих на встрече сотрудников полиции.

«Спектакль, основанный на историческом материале, помог выстроить диалог с ребятами на тему морали и нравственности с точки зрения норм закона. Это не первая постановка, основанная на судебной практике Федора Плевако, мы планируем продолжить диалог со студентами языком театральных постановок», – поделилась Елена Верхова.

В свою очередь, Наталья Королева напомнила ребятам о недопустимости совершения противоправных действий, и разъяснила, как не стать жертвой преступления, как действовать, если происшествие все же случилось. Подросткам также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности на воде, о правилах поведения в общественных местах и на проезжей части, рекомендовали проявлять бдительность и осторожность в социальных сетях, не откликаться на предложения сомнительной работы, не сообщать никому личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

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