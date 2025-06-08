Полицейские в Исаклинском районе помогли водителю заменить колесо

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Полицейские Самарской области не остаются равнодушными к проблемам граждан, оказывая помощь попавшим в трудную ситуацию.

Находясь на участке патрулирования на автодороге «М5-Урал», инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Исаклинскому району заметили автомобиль, стоящий на обочине с поврежденным колесом. Водитель пытался устранить неисправность самостоятельно, но без специального инструмента у него ничего не получалось.



Полицейские остановились и предложили помощь. Они не только заменили колесо, но и проверили техническое состояние автомобиля, убедившись, что автомобиль находится в исправном состоянии и может продолжить движение. Полицейские отметили, что просто выполнили свою работу – помогли участнику дорожного движения в трудной ситуации.



Придя на прием, водитель обратился к начальнику территориального органа внутренних дел и высоко оценил профессионализм и отзывчивость сотрудников.



Начальник Отделения отметил работу полицейских и призвал коллег брать с них пример, подчеркнув важность ответственного отношения к службе и внимания к людям.