Полицейские Самарской области в рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» провели беседы с подростками

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Мероприятия проводились с целью формирования нетерпимости молодежи к экстремистским проявлениям.

В Самарской области в рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники полиции проводят беседы с юношами и девушками, направленные на формирование нетерпимости молодежи к экстремистским проявлениям.

Так, в Жигулевске и Кинельском районах полицейские провели беседы с учащимися общеобразовательных школ.

В ходе встреч сотрудники полиции рассказали подросткам о значении понятия «ксенофобия» и «экстремизм», призвав быть осторожными при размещении информации, которую они публикуют в социальных сетях, напомнив об ответственности за распространение информации, направленной на возбуждение ненависти и вражды.

Полицейские обсудили с ребятами проявление экстремизма в подростковой среде, его причины и обстоятельства массового распространения.

В завершение мероприятий полицейские ответили на многочисленные вопросы школьников призвали юношей и девушек уважительно и толерантно относиться друг к другу.