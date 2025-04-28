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Полицейские Самарской области провели встречу с родителями школьников

28 апреля 2025 10:56
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Полицейские Самарской области провели встречу с родителями школьников

В ходе мероприятия полицейские рассказали, как уберечь детей от мошенников.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» старший лейтенант полиции Альфия Максимова приняла участие в родительском собрании, в ходе которого напомнила взрослым о правилах детской безопасности в сети Интернет.

Сотрудник полиции объяснила родителям, что ребенок легко может стать жертвой злоумышленников.

Инспектор ПДН предупредила, что зачастую неизвестные вводят в заблуждение ребенка и убеждают его перевести деньги с родительской карты на счет третьего лица. Полицейский рассказала собравшимся о популярных схемах, с помощью которых злоумышленники выманивают денежные средства у несовершеннолетних, а также вовлекают их в незаконную деятельность и объяснила, как уберечь детей от мошеннических действий.

Альфия Максимова призвала взрослых предостеречь детей от продажи своих банковских карт и телефонных номеров, объяснив им, что ответственность за незаконные действия будет нести сам несовершеннолетний или его родители.

В завершение встречи сотрудник полиции рекомендовала родителям выстраивать со своими детьми доверительные отношения, чаще интересоваться чем занят их ребенок и с кем общается в сети Интернет.

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