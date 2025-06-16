Я нашел ошибку
Главные новости:
Две дзюдоистки из Самарской области попали в сборную России
Две дзюдоистки из Самарской области попали в сборную России
В Волжском районе ночью столкнулись два большегруза и легковушка
В Волжском районе ночью столкнулись два большегруза и легковушка
Red Wings и Азимут отменили рейсы в Израиль до 17 июня включительно
Red Wings и Азимут отменили рейсы в Израиль до 17 июня включительно
Экс-электрики обокрали больную пенсионерку в Самаре
Экс-электрики обокрали больную пенсионерку в Самаре
Уволившемуся самарцу помогли получить зарплату
Уволившемуся самарцу помогли получить зарплату
Полицейские Самарской области провели рейд на водоёмах
Полицейские Самарской области провели рейд на водоёмах
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
В России ужесточат ответственность за преступления против медиков
В России ужесточат ответственность за преступления против медиков
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские Самарской области провели рейд на водоёмах

16 июня 2025 10:32
108
Полицейские Самарской области провели рейд на водоёмах

Мероприятие прошло с целью профилактики несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

В целях профилактики несчастных случаев с участием несовершеннолетних сотрудники полиции Самарской области проводят комплекс мероприятий, в том числе, регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан.

Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на водоемах.

В ходе мероприятия инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова акцентировала внимание взрослых и ребят на запрете нахождения несовершеннолетних детей в воде без присмотра.

Сотрудник полиции напомнила о недопустимости употребления спиртных напитков во время купания и об ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по контролю за детьми.

В ходе рейда нарушений не выявлено.

Подобные мероприятия продолжаться на территории Самарской области на протяжении всего летнего периода.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
880
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
323
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
481
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
615
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
634
Весь список