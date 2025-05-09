Полицейские региона и общественники присоединились к акции «Сад памяти»

116

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области совместно с представителями общественных советов при территориальных органах внутренних дел и ветеранских организаций принимают активное участие во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти».

Так, в Тольятти полицейские совместно с ветеранами МВД и активистами общественных организаций высадили саженцы голубых елей во внутреннем дворе городского Управления МВД. Акция прошла в память о ветеранах органов внутренних дел – участниках Великой Отечественной войны.

Каждое посаженное дерево стало символическим вкладом в будущее и данью уважения сотрудникам правоохранительных органов, прошедшим через тяжелые испытания военных лет.

«Мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам за их героизм и самоотверженность. Каждое посаженное сегодня дерево – это память о тех, кто защищал нашу страну, и послание будущим поколениям», – подчеркнул начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.

Мероприятие прошло в теплой, торжественной атмосфере, объединив представителей разных поколений. Участие в акции «Сад памяти» стало еще одним шагом в деле патриотического воспитания и сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Николай Шахов отметил особую значимость акции: «Важно сохранять память о каждом, кто ценой невероятных усилий ковал Победу и жертвовал собой ради мирной жизни на нашей земле».

Фото: ГУ МВД СО