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Полицейские региона и общественники присоединились к акции «Сад памяти»

9 мая 2025 15:15
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В Тольятти полицейские с ветеранами МВД и активистами общественных организаций высадили саженцы голубых елей.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области совместно с представителями общественных советов при территориальных органах внутренних дел и ветеранских организаций принимают активное участие во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти».

Так, в Тольятти полицейские совместно с ветеранами МВД и активистами общественных организаций высадили саженцы голубых елей во внутреннем дворе городского Управления МВД. Акция прошла в память о ветеранах органов внутренних дел – участниках Великой Отечественной войны.

Каждое посаженное дерево стало символическим вкладом в будущее и данью уважения сотрудникам правоохранительных органов, прошедшим через тяжелые испытания военных лет.

«Мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам за их героизм и самоотверженность. Каждое посаженное сегодня дерево – это память о тех, кто защищал нашу страну, и послание будущим поколениям», – подчеркнул начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.

Мероприятие прошло в теплой, торжественной атмосфере, объединив представителей разных поколений. Участие в акции «Сад памяти» стало еще одним шагом в деле патриотического воспитания и сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Николай Шахов отметил особую значимость акции: «Важно сохранять память о каждом, кто ценой невероятных усилий ковал Победу и жертвовал собой ради мирной жизни на нашей земле».

 

Фото:    ГУ МВД СО

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