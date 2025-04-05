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В завершение встречи школьники поблагодарили за предоставленную возможность познакомится с профессией полицейского.
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Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел

5 апреля 2025 15:23
90
В завершение встречи школьники поблагодарили за предоставленную возможность познакомится с профессией полицейского.

В преддверии 90-летия службы ПДН ребятам рассказали об истории подразделения.

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, старший инспектор по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Шенталинскому району лейтенант полиции Анастасия Гильманова посетила учащихся 2го класса.

В ходе беседы сотрудник полиции рассказала ребятам, о специфике работы различных служб органов внутренних дел, отметив, что в этом году подразделение по делам несовершеннолетних отмечает 90 лет со дня образования в системе МВД России.

Анастасия Гильманова подчеркнула важную роль ПДН в профилактике правонарушений, защите прав детей и подростков, а также в обеспечении их социальной безопасности и рекомендовала в случае сложной жизненной ситуации обращаться за помощью в полицию.

Лейтенант полиции призвала ребят соблюдать закон, уважать права друг друга и окружающих.

В завершение встречи школьники поблагодарили инспектора по делам несовершеннолетних за предоставленную возможность познакомится с профессией полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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