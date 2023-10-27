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Полицейские и общественники высадили молодые деревья в Самарской области

27 октября 2023 14:45
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Мероприятия прошли в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».

Ежегодно сотрудники самарской полиции совместно с общественниками принимают участие в озеленении территории областного центра в рамках Всероссийской акции «Лес Победы», главная цель которой, отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, а также внести вклад в сохранение окружающей среды.

В этом году добрая традиция продолжилась. Так, сотрудники МО МВД России «Кинельский» вместе с представителями общественного совета возле памятника воинам-интернационалистам, воздвигнутого в 1989 году, высадили деревья хвойных пород, символизирующие память о павших в борьбе с фашизмом.

«Этот небольшой сквер – дань памяти и уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью на полях сражения, отстаивая мир и свободу нашей страны, и тем, кто погиб исполняя свой служебный долг. Все они являются олицетворением мужества, героизма и беззаветного служения Родине для нас и грядущих поколений», отметил полковник Денис Маркин.

Сотрудники О МВД России по Безенчукскому району вместе с юным помощником Общественного совета, в целях профессионально-нравственного и патриотического воспитания личного состава и детей сотрудников полиции, присоединились к акции и высадили три саженца деревьев, по числу погибших в Великой Отечественной войне в боях за Родину сотрудников милиции Безенчукского района: А.Д. Гриненко, С.И. Карясова, Н.Ф. Мерцалова.

А сотрудники похвистневской полиции решили облагородить территорию, прилегающую к административному зданию ОВД и высадили аллею туй. Теперь молодые деревца не только украсят территорию МО МВД России «Похвистневский», но и станут небольшим, но существенным вкладом в озеленение города!

Начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Наталья Сорокина отметила: «Подобные акции чрезвычайно важны, поскольку каждый человек должен заботиться о сохранности природы и показывать пример бережного к ней отношения!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено ГУ МВД СО

 

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