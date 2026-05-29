Полицейские и общественники региона провели профилактическую беседу со студентами колледжа

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали и провели важную профилактическую встречу со студентами местного колледжа.

Мероприятие прошло с целью предупреждения преступлений и правонарушений, противодействия мошенничеству, а также повышения уровня правовой грамотности молодежи.

Полицейские подробно разъяснили студентам способы защиты от мошенников, объяснили, что такое «дропперство» и какая ответственность наступает за противоправные действия.

Сотрудники полиции поговорили с ребятами о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических веществ и напомнили о важности ведения здорового образа жизни.

Председатель Совета Татьяна Вобликова затронула вопросы безопасности дорожного движения, настоятельно рекомендовав юношам и девушкам переходить дорогу только в установленных местах, обращать внимание на сигналы светофора и быть предельно внимательными вблизи проезжей части.

Особое внимание полицейские уделили правилам безопасного поведения в сети Интернет, отметив недопустимость размещения в цифровом пространстве информации, разжигающей ненависть и вражду.

В свою очередь, представитель Общественного совета настоятель храма Архангела отец Георгий призвал молодежь к взаимоуважению, подчеркнув важность соблюдения нравственных норм как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

В завершение встречи студенты поблагодарили сотрудников полиции и общественников за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

