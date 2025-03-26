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Полицейские и общественники региона провели мероприятия по профилактике кибермошенничества

26 марта 2025 17:34
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В том числе и в сети Интернет.

В Самарском регионе сотрудники полиции и общественники продолжают проводить беседы, направленные на профилактику мошенничества, в том числе и в сети Интернет.

В Похвистневском районе старший дознаватель отдела дознания старший лейтенант полиции Юлия Сандрикова и председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе полиции Татьяна Вобликова провели профилактическую встречу с сотрудниками дома – интерната.

В рамках встречи Юлия Сандрикова рассказала участникам мероприятия о наиболее распространенных мошеннических схемах, подчеркнула, что сообщать какую-либо персональную информацию о себе и близких, а также смс-коды и пароли незнакомым людям строго запрещено и призвала воздержаться от покупок товаров и услуг с малоизвестных сайтов.

Председатель Совета, в свою очередь, предупредила, что жертвой злоумышленников могут стать дети и подростки, поэтому рекомендовала слушателям регулярно проводить беседы с подрастающим поколением, объясняя им основные правила безопасного поведения при общении в социальных сетях.

В Шенталинском районе на базе отделения социальной реабилитации с получателями услуг полицейские провели профилактическое мероприятие, в ходе которого оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан полиции Ольга Клементьева призвала слушателей ни в коем случае не отвечать на подозрительные звонки, не переводить денежные средства на счета третьих лиц, не открывать двери незнакомым людям, даже если они представляются работниками различных служб, поликлиники, в случае возникших подозрений связаться для уточнения с названной организацией, а при столкновении с противоправными действиями обратиться в полицию.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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