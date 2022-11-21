Полицейские и общественниками региона провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения

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В Самарской области сотрудники полиции вместе с общественниками провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения.



В Шенталинском и Челно-Вершинском районах в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитанниками детских садов провели акцию «Быть заметным – модно». Инспекторы объяснили ребятам важность использования световозвращателей в темное время суток и условиях недостаточной видимости, что особенно актуально в осенне-зимний период, когда световой день становится короче. Используя трафареты и световозвращающую бумагу, малыши вместе с полицейскими смогли изготовить светящиеся значки для себя и своих друзей. Инспекторы наглядно продемонстрировали мальчишкам и девчонкам, как правильно применять световозвращатели и где их лучше всего размещать. Ребята пообещали сотрудникам полиции всегда носить сделанные ими поделки на одежде.



В Приволжском районе сотрудники ГИБДД вместе с общественниками, встретившись с учениками 5-ых классов, рассказали ребятам о правилах безопасного поведении на дороге и в транспорте, напомнили о соблюдении осторожности и внимательности в пределах дворовых территориях, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта. Инспекторы призвали юных участников дорожного движения при пересечении проезжей части обязательно снимать капюшоны, убирать телефоны и наушники, а также напомнили о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте и выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость.

Фото: ГУ МВД СО