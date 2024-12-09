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Подведены итоги регионального фестиваля-конкурса команд Юных инспекторов движения

9 декабря 2024 13:44
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Подведены итоги регионального фестиваля-конкурса команд Юных инспекторов движения

 

В пятницу, 6 декабря, в ДК «Октябрь» в посёлке Мехзавод команды юных инспекторов движения представляли высокому жюри конкурсные программы на тему «Родители и я – ЮИДовская семья». 18 команд в младшей и старшей группах со сцены Дома культуры показывали творческие номера на тему семейного участия в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Прошедшие муниципальные и окружные отборочные туры, команды активистов пропаганды дорожной безопасности 6 декабря показали свои красочные шоу с использованием костюмированных представлений сюжетов сказок, номера КВН и классические выступления агитбригад.

Тема конкурса-фестиваля появилась не случайно. Завершается 2024 год, ставший в нашей стране по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Годом семьи».

Юные инспектора движения считают, что навыки безопасного поведения на дорогах у детей лучше всего прививаются в семье. Поэтому они посвятили одно из своих самых масштабных мероприятий семейному воспитанию. Родители, считают ЮИДовцы, должны быть образцом для своих детей и показывать пример в соблюдении правил дорожного движения как за рулём, так и в качестве пешеходов.

«Именно в семье дети получают первые навыки безопасного поведения на дорогах, - рассказывает директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Багдат Тукабайов, - Школа потом дополняет и развивает их. И только от родителей зависит безопасность наших ребят. Наши юные инспекторы движения в этом году обратились к теме не случайно. В России по инициативе Президента Путина идёт «Год семьи». И мы призываем всех пап и мам, бабушек и дедушек поговорить со своими детьми и внуками, обсудить поведение на дорогах и вместе выучить Правила дорожного движения. От этого зависит безопасность наших юных граждан».

Компетентное жюри, в которое вошли представители системы образования, ГУ МВД России по Самарской области, лидеры общественных объединений региона не без труда выявило победителей финала. В младшей группе им стал коллектив ребят из самарской школы № 83. Победа в старшей группе досталась воспитанникам Центра внешкольной работы Образовательного Центра села Богатое.

«Как ребёнку сейчас заложить порядок поведения на улице, отношение к той или иной ситуации, так ему это на всю жизнь останется, - считает Председатель Общественного Совета при ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор милиции в отставке Александр Шахов, - Я только приветствую участие такого большого количества команд в фестивале».

Мероприятие организовано Министерством образования Самарской области и Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. 

 

Фото:  СОЦДЮТТ

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